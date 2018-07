Irmandade Muçulmana é legalizada no Egito

CAIRO - A Irmandade Muçulmana foi declarada ontem como um partido político legal no Egito pela primeira vez, informou a agência estatal Mena. O movimento foi fundado há oito décadas. "A comissão sobre assuntos partidários deu sua aprovação para a formação do Partido Liberdade e Justiça", afirmou a agência.

A Irmandade Muçulmana era oficialmente ilegal, mas em alguma medida tolerada durante o governo do presidente Hosni Mubarak, deposto em uma revolta popular em 11 de fevereiro. O grupo islâmico foi estabelecido em 1928 e havia sofrido uma proibição oficial em 1954.

Como o mais bem organizado movimento político no Egito, a Irmandade Muçulmana anunciou em 30 de abril a formação de um "partido não teocrático" para disputar as eleições parlamentares em setembro. No mês passado, o Partido Liberdade e Justiça anunciou que tinha quase nove mil membros fundadores. As informações são da Dow Jones.