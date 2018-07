Irmandade Muçulmana: junta militar reformará governo O chefe da junta militar no Egito, Field Marshal Hussein Tantawi, disse ao presidente do parlamento, Saad al-Katatni, que irá reestruturar o governo, de acordo com o website da Irmandade Muçulmana, neste domingo. "Field Marshal Tantawi disse a Katatni que irá reestruturar o governo nas próximas horas", cita o site.