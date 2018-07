Irmandade Muçulmana presidirá Parlamento Um acordo entre partidos seculares e islâmicos no Egito permitiu à Irmandade Muçulmana assumir a presidência do Parlamento da primeira legislatura eleita democraticamente no país. Segundo o Washington Post, as duas vice-presidências serão ocupadas pelo partido liberal Wafd e pelos salafistas do Al-Nur. O Partido Justiça e Liberdade, braço político da Irmandade, tem maioria parlamentar.