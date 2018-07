Irmandade quer um estado democrático, mas religioso

A principal tarefa do Parlamento é redigir uma Constituição para o Egito democrático, depois de seis décadas de governos militares. O Artigo 2.º da Constituição, mantido por referendo realizado em março, afirma que todas as leis emanam da sharia, o código islâmico. O Al-Nur quer aprofundar essa islamização, introduzindo, ainda que gradualmente, a proibição do álcool, a obrigação do uso do véu, a eliminação dos juros, e assim por diante. A Irmandade Muçulmana, embora tenha a mesma ideologia, está mais preocupada com a economia e os problemas sociais.

Os islâmicos têm buscado um meio-termo aceitável tanto para os liberais quanto para a minoria cristã. A palavra-chave, aqui, é "madnia", que em árabe significa "civil". Os islâmicos propõem um Estado "civil", em contraposição a um Estado "secular", ou "almania", em árabe. Ou seja, o Estado democrático seria por princípio religioso, mas não imporia o cumprimento rígido dos preceitos islâmicos a todos os cidadãos. O interessante é que a palavra "civil" contrapõe-se também ao poder militar, "askaria". Este é o conflito mais urgente para os egípcios, que fez eclodir a segunda onda da revolução, ofuscando as eleições.

O experimento democrático egípcio está sendo considerado um sucesso pelos analistas. "As eleições foram justas", declarou ao Estado Ahmed Samih, diretor do Instituto Andaluz, que monitora a votação. "Apesar de as autoridades não terem sido capazes de coibir a propaganda nos locais de votação, proibida por lei."

Samih calcula que a ação dos cabos eleitorais tenha modificado o voto de 20% a 25% dos eleitores, muitos deles com dificuldade de preencher a cédula. A panfletagem foi encabeçada pelos islâmicos, mais numerosos e organizados que os liberais. / L.S.