Irmandade rejeita dissolução de Parlamento no Egito

"As ameaças constantes de dissolver o parlamento, eleito com a vontade de 30 milhões de egípcios, confirmou o desejo do conselho de monopolizar o poder", afirmou o braço político da Irmandade Muçulmana em um comunicado.

"A dissolução do parlamento eleito precisa ser levada a referendo", acrescentou o braço político, após o governo militar notificar o Parlamento sobre a dissolução em acordo com a decisão judicial anunciada na quinta-feira.

O governo militar também proibiu os membros do Parlamento de entrarem na Casa após a decisão judicial anular as últimas eleições legislativas, afirmou a agência de notícias MENA.

Segundo a agência, a decisão já foi implementada e os legisladores estão agora proibidos de entrar no Parlamento sem autorização prévia.

Essam al-Erian, vice-presidente do partido Liberdade e Justiça, que tem maioria no Parlamento, disse que a Casa recebeu a notificação de que o chefe da junta militar que governa o Egito, Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, declarou o Parlamento dissolvido. As informações são da Dow Jones.