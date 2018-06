Irmandade tenta atrair cristãos e liberais O candidato da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, lançou ontem um apelo para que cristãos, liberais e mulheres se aliem aos islâmicos em uma coalizão que faça frente a Ahmed Shafiq, último premiê da era Hosni Mubarak. Morsi e Shafiq passaram para o segundo turno das eleições no Egito, que será realizado entre os dias 16 e 17. O candidato da irmandade afirmou que "os dias em que um super-homem tinha o comando do país se acabaram" e prometeu garantir a liberdade religiosa na nova fase do Egito.