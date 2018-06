Irmão de assassino de Rabin é solto em Israel Hagai Amir, irmão do assassino do premiê israelense Yitzhak Rabin, foi libertado ontem após 16 anos e 6 meses na cadeia. Ele fora condenado por ter sido cúmplice do terrorista de ultradireita Yigal Amir - condenado à prisão perpétua - na morte do primeiro-ministro, em novembro de 1995. Ao ser libertado, ele não demonstrou culpa. "Tenho orgulho do que eu fiz", disse à Rádio Israel.