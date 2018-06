Irmão de atirador de Las Vegas é preso sob acusação de posse de pornografia infantil

LOS ANGELES - O irmão do responsável pelo pior massacre com arma de fogo na história recente dos EUA foi detido sob suspeita de posse de pornografia infantil, informou a polícia.

Bruce Paddock, irmão de Stephen Paddock, foi preso na manhã de quarta-feira 25 em Los Angeles, informou a porta-voz da polícia, Norma Eisenman.

Ela explicou que o homem de 58 anos enfrenta acusações de pornografia infantil em razão de uma investigação, que começou antes do massacre que deixou 58 mortos e centenas de feridos em Las Vegas.

Os resultados da investigação foram apresentados à Justiça, que o denunciou por posse de mais de 600 fotos de pornografia e exploração infantil. Foi estabelecida uma fiança de US$ 60 mil e uma foto dele foi divulgada, caso alguma vítima queira denunciá-lo.

Bruce Paddock tem, segundo a imprensa local, um longo histórico de crimes, que inclui incêndios criminosos e roubo. As primeiras evidências que levaram à sua detenção foram encontradas depois que ele foi desalojado de uma loja que tinha invadido.

"Paddock não tinha endereço fixo e não havia sido possível localizá-lo", indicou a polícia, que realizou a investigação junto ao FBI (Polícia Federal americana) e outras agências federais.

Seu irmão, Stephen, disparou contra uma multidão que assistia a um show de música country em Las Vegas no dia 1.º de outubro. Seu pai já esteve na lista dos mais procurados do FBI no fim dos anos 1960, após escapar da prisão onde cumpria pena por assalto a banco. / AFP