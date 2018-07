Irmão de Chávez fala sobre possível luta armada Um dos irmãos do presidente venezuelano Hugo Chávez disse hoje que os partidários do governo não devem descartar uma possível luta armada no futuro. Adan Chávez fez a declaração no momento em que circulam rumores sobre o estado de saúde do presidente, que se submeteu a uma cirurgia de emergência em Cuba em 10 de junho.