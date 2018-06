Irmão de Chávez vai a Cuba para visitar líder bolivariano

CARACAS - O irmão mais velho do presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse que vai visitá-lo em Cuba. Adán Chávez planeja viajar ainda nesta terça-feira, 18, de acordo com o jornal Correo del Orinoco, da Venezuela. Adán foi reeleito, domingo, governador em Barinas.

O jornal também informou que o pai do líder bolivariano anunciou que pretende ir à Cuba e é "possível" que a mãe do presidente vá junto. Fontes do governo da Venezuela afirmaram que o Chávez está acompanhado dos quatro filhos desde que foi operado, em 11 de dezembro.

Câncer

O líder bolivariano está em Havana após ter feito uma cirurgia para retirar células malignas na região da pélvis. Esse foi o quarto procedimento cirúrgico desde a descoberta do câncer.

Durante a cirurgia, Chávez teve um sangramento, corrigido após a adoção das medias necessárias. Na ocasião, o ministro da Informação, Ernesto Villegas, fez um comunicado dizendo que o pós-operatório seria "complexo". "Após a complexa e delicada intervenção cirúrgica, o paciente está em um processo pós-operatório igualmente complexo."

Antes de passar pelo processo cirúrgico, Chávez voltou a Venezuela e designou o vice-presidente Nicolás Maduro como seu sucessor político caso ele não consiga assumir a presidência, para a qual foi reeleito, para mais seis anos.

Com AP