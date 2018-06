Irmão de líder da Al-Qaeda, Al-Zawahri, é preso no Egito Um irmão do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, foi preso no Egito neste sábado, 17, informou um oficial de segurança. Segundo o oficial, Mohammed al-Zawahri, líder de um grupo ultraconservador conhecido como jihadistas salafistas, foi detido em um posto de controle na cidade de Giza, que é separada da capital Cairo pelo rio Nilo.