Irmão de líder terrorista quer ser mediador de acordo Mohamed al-Zawahiri, irmão do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ofereceu-se ontem, em entrevista à rede de TV americana CNN, como intermediador para futuras negociações entre governos ocidentais e o grupo radical islâmico. "Precisamos virar essa página e esquecer o passado", disse. O irmão do terrorista ficou 14 anos preso no Egito, suspeito de participar do assassinato do presidente Anwar Sadat. / REUTERS