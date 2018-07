Irmão do presidente do Afeganistão é morto em sua casa Ahmad Wali Karzaim, irmão do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, e um dos mais poderosos homens do sul do país, foi assassinado nesta terça-feira, informou um oficial e membro da família. "Eu confirmo que Ahmad Wali Karzai foi assassinado dentro de sua casa por um pistoleiro", disse Zalmay Ayoubi, porta-voz para o governo da província de Kandahar, onde o irmão do presidente vivia e ocupava o cargo de chefe do conselho da província. Um primo de Karzai, que pediu para não ser identificado, também confirmou às agências de notícias, a morte do irmão do presidente afegão. As informações são da Associated Press.