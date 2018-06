Irmão mais velho de Chávez o visitará em Cuba

O anúncio da visita ocorre depois de Adan Chávez ter sido reeleito governador do Estado venezuelano de Barinas nas eleições regionais do fim de semana.

De acordo com funcionários do governo venezuelano, Hugo Chávez tem a companhia dos quatro filhos e de um genro em Havana, onde se recupera da mais recente cirurgia no âmbito de um ano e meio de luta contra o câncer.

Chávez ainda não fez nenhuma declaração pública desde a última cirurgia, realizada no dia 11. Segundo o governo da Venezuela, Chávez sofreu complicações depois da operação, mas está se recuperando. As informações são da Associated Press.