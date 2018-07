Irmão mais velho inspirou jovem a tornar-se combatente

Nascido em 28 de agosto de 1986, em Nahariya, no norte de Israel, Gilad Shalit foi criado desde os 2 anos no vilarejo de Mitzpe Hila, próximo à fronteira com o Líbano.

Formou-se "com distinção" na Escola Manor Kabri antes de começar o serviço militar obrigatório, em julho de 2005.

Apaixonado por basquete e fã da volta ciclística Tour de France, que acompanhava todos os anos pela televisão, Shalit - que tem cidadania francesa - ajudava os pais na administração da pensão da família.

Apesar de franzino, ele optou por atuar como combatente do Exército, inspirado pelo irmão mais velho. Especializou-se na condução de blindados.

Foi capturado pelo Hamas em 25 de junho de 2006, durante um ataque da milícia próximo ao posto de controle de Kerem Shalom, em território israelense perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

Durante seu cativeiro, foi promovido de cabo a sargento de 1.ª classe. O último sinal de vida do militar tinha sido dado pelo Hamas em 2009.