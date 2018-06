Irmãos suspeitos de ataque ao Charlie Hebdo dizem querer morrer como 'mártires'

Os dois irmãos suspeitos do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo estavam cercados no interior de uma gráfica localizada a nordeste de Paris. A dupla fez um refém e disse à polícia que quer "morrer como mártires".

Forças de segurança se dirigiram à pequena cidade industrial de Dammartin-en-Goele, durante uma enorme operação para prender os homens, que são suspeitos de realizar o pior ataque terrorista das últimas décadas na França. Um deles foi condenado por terrorismo em 2008. Segundo uma autoridade norte-americana, os dois irmãos estão na lista de pessoas que não podem viajar de avião nos Estados Unidos.

Autoridades esvaziaram uma escola próxima da gráfica por volta do meio-dia (horário local), depois de os suspeitos concordarem, por telefone, em permitir a passagem das crianças em segurança, informou à Associated Press a porta-voz da prefeitura da cidade, Audrey Taupenas.

"Eles disseram que querem morrer como mártires", declarou Yves Albarello, membro do Legislativo local, que afirmou estar no interior do posto de comando, à emissora de televisão francesa i-Tele.

Pelo menos três helicópteros sobrevoavam a cidade. O aeroporto Charles de Gaulle, que fica nas proximidades, fechou duas piscas para chegadas para que os pousos não interferissem nas negociações, informou um porta-voz do aeroporto.

A prefeitura da cidade pediu aos moradores que permanecessem dentro de casa.

Os homens são suspeitos do ataque ao jornal Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos na quarta-feira. Fonte: Associated Press.