Irrelugaridades com carne é descoberta na África do Sul

Um estudo publicado por três professores da universidade sul-africana Stellenbosch revelou que 99 de 139 amostras avaliadas continham carne de espécies não declaradas no rótulo do produto, com a maior incidência de carne não identificada em salsichas, hambúrgueres e embutidos.

Pesquisadores disseram ainda ter encontrado soja e glúten não informados no rótulo em 28% dos produtos testados. Carnes suína e de frango não declaradas entre os ingredientes foram localizadas em 37% e 23%, respectivamente, das amostras.

O professor Louwrens C. Hoffman, coautor do estudo, disse hoje que a pesquisa "confirma que a rotulagem errônea de carnes processadas é comum na África do Sul e não só viola os regulamentos de rotulagem de alimentos, mas também tem impactos econômicos, religiosos, éticos e de saúde". As informações são da Associated Press.