Isaac perde força, mas tempestades ainda atingem New Orleans

NEW ORLEANS - Isaac continua perdendo força lentamente, mas segue castigando New Orleans e amplas regiões dos estados americanos do Golfo do México, onde levou chuvas torrenciais e provocou grandes ondas, nesta quinta-feira 30.

O Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês) dos Estados Unidos detalhou que Isaac perdeu força até se transformar em uma tempestade tropical com ventos de 90 km/h. Ele se encontra 50 quilômetros ao sul de Baton Rouge, capital da Louisiana, e 95 quilômetros ao oeste de New Orleans, também na Louisiana, onde rege um toque de recolher durante a noite.

A tempestade avança muito lentamente em direção ao noroeste, a 7 Km/h, e deverá manter essa rota, pelo que prossegue o alerta desde Cameron, na Louisiana, até a fronteira de Mississipi e Alabama.

Na noite desta quinta-feira, 30, Isaac pode se transformar em depressão tropical, mas até lá poderá levar inundações à Louisiana e tornados ao litoral norte do Golfo do México e ao sul do vale do rio Mississipi. No total, há 400 mil casas e comércios sem luz só na Louisiana, número que dobra se forem levados em conta os outros estados.

A Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, em inglês) estima que a Cruz Vermelha dos EUA abriga mais de 5.200 pessoas em 80 centros disponibilizados em seis estados, "desde a Flórida até o Texas".