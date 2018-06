Isaac pode ter causado perdas de até US$ 2 bilhões

A tempestade, que atingiu o pico antes de alcançar a costa da Louisiana no início desta semana, provavelmente gerará custos às seguradoras entre US$ 700 milhões e US$ 2 bilhões para os ativos em terra nos Estados Unidos, estimou hoje a AIR Worldwide.

Essa estimativa confirma as indicações anteriores de que o Isaac teria um custo modesto, se comparado com o furacão Katrina, em 2005, que demandou o valor de US$ 41,1 bilhões em pedidos de indenização, constituindo-se nas perdas asseguradas mais caras na história dos Estados Unidos.

Uma outra empresa do setor, a Eqecat, estimou que os custos em seguros após a passagem do Isaac devem ficar entre US$ 500 milhões e US$ 1,5 bilhão. Já a Still, empresa especializada em soluções no gerenciamento de riscos, disse aos seus clientes que os relatos de danos causados pelo vento foram "bastante limitados", bem como os de inundações em interiores de imóveis.

Os meteorologistas acreditam que o Isaac trará fortes chuvas para o Arkansas amanhã, e logo começará a afetar Estados mais no interior do país. O Centro Nacional de Furações verificou que uma tempestade deverá atingir os Estados de Missouri e Illinois até domingo e, potencialmente, pode castigar alguns Estados no Atlântico médio até terça-feira. As informações são da Dow Jones.