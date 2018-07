Islamabad estuda soltar ex-número 2 do Taleban O Paquistão estuda libertar o mulá Abdul Ghani Baradar, que chegou a ocupar o segundo posto de comando do Taleban. O objetivo seria impulsionar os esforços de paz entre o grupo islâmico e o governo afegão, disseram autoridades de Cabul e Islamabad. Nos últimos meses, 13 insurgentes haviam sido soltos em nome de um diálogo político no Afeganistão. Nenhum deles tem a importância de Baradar.