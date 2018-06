Islamabad mantém 700 presos sem acusação O Paquistão mantém cerca de 700 suspeitos de terrorismo sem acusá-los formalmente por nenhum crime, usando os argumentos de uma lei criticada por grupos de defesa dos direitos humanos. A informação é do procurador-geral paquistanês, Irfan Qadir, que deu a declaração ontem diante da Suprema Corte do país, e pode alimentar preocupações sobre a conduta do governo de Islamabad no combate à insurgência do Taleban. Os suspeitos são mantidos em centros de detenção próximos à fronteira com o Afeganistão.