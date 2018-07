Islamabad rejeita acusações de Panetta O Paquistão rejeitou alegações feitas pelo secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, de que está permitindo que militantes utilizem o seu território para orquestrar ataques contra as forças americanas no vizinho Afeganistão. O comunicado divulgado ontem pelo ministro de Relações Exteriores do Paquistão informa que as declarações de Panetta nesta semana em Cabul foram "impróprias e inúteis em trazer paz e estabilidade à região".