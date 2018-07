Islâmico vence Reino Unido em processo de deportação

Uma organização de solidariedade à palestina informou neste domingo que Salah recebeu uma carta do Alto Tribunal de Imigração Britânico dizendo que a prisão dele era "totalmente desnecessária" e que a apelação dele foi um sucesso "em todos os campos". O gabinete do Interior britânico disse que estava "desapontado" com a decisão do tribunal. "Estamos analisando o julgamento e, se pudermos apelar, vamos fazer isso", afirmou, em comunicado. As informações são da Associated Press.