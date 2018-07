Islâmicos lideram eleição O Partido Justiça e Liberdade (PJL), legenda islâmica moderada ligada à Irmandade Muçulmana, venceu a primeira etapa das eleições parlamentares egípcias, com 37% dos votos, seguido pelos radicais salafistas do Al-Nur, com 24%. Os seculares do Bloco Egípcio estão em um distante terceiro lugar.