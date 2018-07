Islâmicos lideram resultado parcial de eleição no Egito

Os números anunciados neste domingo pela Alta Comissão Eleitoral mostram que o partido Liberdade e Justiça, afiliado à Irmandade Muçulmana, lidera com 36,6% dos votos válidos, sendo que o ultraconservador Nour segue atrás com 24,3%.

Os resultados indicam que o liberal Egyptian Bloc tem 13,3% dos votos na primeira eleição do país após a queda do presidente Hosni Mubarak em fevereiro.

A eleição vai determinar a filiação de cerca de 30% dos 498 assentos da assembleia. Essa foi apenas a primeira fase de uma eleição parlamentar que acontece em três etapas. Para a Câmara Baixa do Parlamento, o restante do país vai votar em duas novas fases realizadas este mês e em janeiro. A Câmara Alta será eleita em outra etapa, também com três fases. Os eleitores podem votar três vezes: duas para candidatos individuais e uma para um partido ou coalizão. As informações são da Associated Press.