Islâmicos moderados vencem primeira eleição livre da Tunísia

O partido islâmico moderado Ennahda foi o grande vencedor das primeiras eleições livres da Tunísia, confirmando as pesquisas de boca de urna. A comemoração da vitória foi feita com promessas de moderação e respeito à diversidade política do país, onde teve início a Primavera Árabe.

O Ennahda levou 90 das 217 cadeiras do Parlamento. Rachid Ghannouchi, líder do partido, prometeu lutar por "uma Tunísia, na qual os direitos de Deus, do profeta, de mulheres, homens, religiosos e laicos serão respeitados".

Em segundo lugar, com 30 votos, ficou o Partido da República, fundado em 2001 pelo ativista Moncef Marzouki. A legenda de centro-esquerda Ettakatol acabou em terceiro, com 21 cadeiras do Parlamento.

A nova assembleia terá duas funções principais. Primeiro, substituir o regime que governa Túnis desde janeiro, quando o ditador Zine El Abidine Ben Ali foi derrubado. Segundo, formular uma nova Constituição.

Observadores estrangeiros afirmam que a votação foi livre. A Justiça eleitoral tunisiana barrou de última hora o quarto colocado nas urnas, o partido Aridha-Chabia, que havia conquistado 19 cadeiras, mas foi condenado por irregularidades no financiamento de campanha. A decisão fez com que centenas protestassem ontem em Sidi Bouzid, cidade onde teve início os protestos que levaram à queda de Ben Ali. / REUTERS