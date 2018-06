Islâmicos prometem boicotar eleição de hoje Os jordanianos vão às urnas hoje para escolher o novo Parlamento do país. Governado pelo rei Abdullah II, o país também sofreu com os protestos da Primavera Árabe, mas o monarca propôs uma série de reformas para reduzir as queixas e se comprometeu a ceder parte de seu poder para líderes eleitos democraticamente. Partidos islâmicos, como a Irmandade Muçulmana, boicotarão a votação.