Islâmicos são proibidos de disputar eleições O governo interino da Líbia proibiu ontem os partidos políticos com base em religiões, tribos e etnias de disputar as eleições previstas para ocorrer em junho. Considerada surpreendente, a nova lei foi contestada por legendas islâmicas que pretendem entrar na disputa eleitoral. Mohamed al-Hareizi afirmou em nome do Conselho Nacional de Transição líbio que a nova legislação busca preservar a "unidade nacional". "Não queremos que o (futuro) governo seja dividido entre essas diferenças ideológicas."