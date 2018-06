Islamistas e polícia do Quênia se enfrentam após morte de clérigo

MOMBAÇA - Homens armados mataram um clérigo radical islâmico em Mombaça, no Quênia, nesta sexta-feira, 4, e islamistas reagiram com violência. Quatro pessoas morreram e uma igreja do Exército da Salvação na cidade foi incendiada.

As quatro mortes ocorreram quando islamistas que protestavam contra a morte do clérigo Sheik Ibrahim Omar entraram em confronto com policiais. Segundo o coordenador da Cruz Vermelha no Quênia, Mwanaisha Hamisi, os quatro morreram baleados.

A polícia combate os protestos usando gás lacrimogêneo, afirmou uma testemunha à Reuters.

Seguidores de Omar afirmaram que ele era mais recente vítima de uma série de assassinatos promovidos pelas forças de segurança do país contra muçulmanos./ AP e REUTERS