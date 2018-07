Islamistas tentam ampliar vantagem em nova votação no Egito

CAIRO - Grupos islamistas rivais buscam na quarta-feira, 14, ampliar sua força política no Egito, na segunda rodada de uma eleição parlamentar em que liberais também buscam influenciar a transição para um regime civil.

A primeira eleição livre do Egito em seis décadas acontece em três etapas, até janeiro. Mas a junta militar só irá ceder o poder aos civis depois da eleição presidencial de junho.

A pragmática Irmandade Muçulmana, um grupo radical islamista (salafistas) e uma terceira facção, moderada, receberam conjuntamente dois terços dos votos na disputa entre listas partidárias, na primeira etapa.

Mas a Irmandade já sinalizou que deseja formar uma ampla coalizão, em vez de uma limitada aliança religiosa, num Parlamento que terá como principal tarefa escolher a comissão encarregada da redação de uma nova Constituição, que enterre de vez as três décadas do regime autoritário do presidente Hosni Mubarak, deposto em fevereiro.

A votação foi pacífica na primeira etapa, apesar do registro de diversas irregularidades, especialmente na campanha de boca de urna. Em um distrito do Cairo, a votação será repetida porque algumas cédulas desapareceram ou foram danificadas.

As autoridades eleitorais disseram que as irregularidades não foram suficientes para tirar a legitimidade do pleito, e que os problemas serão resolvidos nas próximas etapas da votação.