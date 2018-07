Islamita declara vitória em eleição presidencial egípcia O candidato islamita Mohammed Mursi declarou-se vencedor da primeira eleição presidencial livre realizada no Egito, após a queda de Hosni Mubarak, 16 meses atrás. Mas o conselho militar que tem governado o país desde o levante divulgou uma Constituição interina, assim que as urnas foram encerradas, dando aos generais ampla autoridade para manter seu controle no poder, que fica acima da autoridade do chefe de Estado.