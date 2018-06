Islamitas e seculares entram em novo choque no Cairo Partidários e opositores do presidente egípcio Mohammed Morsi trocaram pedradas e golpes com barras de ferro e clavas do lado de fora do palácio presidencial no Cairo nesta quarta-feira, em uma nova rodada de protestos que aprofundam a crise política no país. Nenhuma morte foi registrada até o momento. Os islamitas caçaram os opositores e seculares do local, desmontando as barracas erguidas ontem pelos ativistas. Segundo opositores, "dezenas" de manifestantes ficaram feridos e os tumultos prosseguiam na noite de hoje não só em frente ao palácio como em outros locais do centro cairota, como na praça Tahrir. A emissora de televisão Al Jazeera do Catar transmitia ao vivo do local. Policiais tentavam separar seculares e islamitas, que se golpeavam com clavas e barras de ferro.