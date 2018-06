Islândia reabre espaço aéreo após erupção vulcânica A Islândia reabriu seu espaço aéreo neste domingo após fechá-lo durante o começo do dia por causa de uma pequena erupção vulcânica no centro do país, informou a Autoridade de Proteção Civil islandês. As restrições, que impediam as aeronaves de voarem abaixo dos seis mil pés nas proximidades do vulcão Bardarbunga, foram implantadas depois que uma erupção começou em uma fissura por volta das 3h (de Brasília).