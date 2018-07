Islândia reconhece o Estado palestino

A Islândia anunciou nesta quinta-feira, 15, o reconhecimento do Estado Palestino, sendo o primeiro país da Europa ocidental a tomar a decisão, conforme informações da AFP.

O ministro de Relações Exteriores do país, Össur Skarphendinsson, se reuniu com seu homólogo palestino, Riad Malki, na Casa de cultura de Reikiavik, onde também pretendem estabelecer relações diplomáticas, de acordo com a agência.

No final de novembro, o parlamento islandês apresentou uma resolução autorizando o governo a reconhecer o Estado palestino como independente e soberano no marco das fronteiras anteriores à Guerra dos seis dias, em 1967.

Mais de cem países reconhecem o Estado Palestino, entre eles a República Checa, Polônia, Hungria e Malta.