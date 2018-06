Isolados, brasileiros pedem socorro e criticam o governo

BRASÍLIA - O governo brasileiro foi bastante criticado ontem nas redes sociais após cidadãos do País ficarem sem água, comida e sem resgate em meio aos estragos causados pelo furacão Irma no Caribe. Pelo Twitter, muitos reclamaram da ação lenta do Itamaraty, enquanto outros governos, incluindo o da Venezuela, já haviam retirado seus cidadãos das ilhas mais afetadas.

No fim do dia, o governo brasileiros informou que enviará um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para resgatar seus cidadãos. A expectativa é de que o voo saia na terça-feira, quando as condições climáticas na região devem melhorar.

Em nota, o Itamaraty informou ontem que monitora 60 brasileiros nas três ilhas mais afetadas pela passagem do Irma. A maior parte está concentrada no lado holandês da ilha de Saint Martin. Há ainda registros de pessoas em Tortola e em Turks e Caicos.

Um núcleo de atendimento emergencial na área consular do Itamaraty foi montado em Brasília. Foi formada ainda uma rede de comunicação em tempo real com postos da rede consular diretamente responsáveis. A informação do Ministério das Relações Exteriores é de que brasileiros que se encontravam em algumas das regiões atingidas pelo furacão já receberam apoio e foram retirados dos locais atingidos, graças à cooperação dos governos da França, Países Baixos e Reino Unido.

O Itamaraty também anunciou que mantém um entendimento com o Reino Unido para retirar brasileiros que se encontram em territórios britânicos.