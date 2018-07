Israel abate avião sírio que teria invadido seu espaço aéreo; Damasco contesta De acordo com comunicado do Exército, aeronave do tipo Sukhoi 'invadiu em dois quilômetros o espaço aéreo israelense'; segundo agência oficial de notícias da síria Sana, avião do país conduzia bombardeios contra grupos terroristas na província de Deraa