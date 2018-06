Israel aceita proposta do Egito de cessar-fogo Jerusalém, 10/08/2014 - Israel aceitou a proposta do Egito de um novo cessar-fogo de 72 horas com os militantes de Gaza. A decisão abre caminho para a retomada de negociações indiretas para um acordo de cessar-fogo de longo prazo em Gaza, depois de um mês de luta acirrada.