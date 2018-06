Israel acha corpo de norte-americano desaparecido

A polícia israelense disse nesta quinta-feira que "há uma forte possibilidade" de que tenham encontrado o corpo de Aharon Sofer, um seminarista norte-americano que sumiu enquanto praticava escalada na semana passada. O porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld, afirmou que o corpo foi encontrado na mesma área do desaparecimento.

Sofer, de 23 anos, natural de Lakewood, em Nova Jersey, praticava escalada em uma área montanhosa e arborizada das proximidades de Jerusalém quando sumiu. Segundo Rosenfeld, "Há uma forte possibilidade que seja o corpo do estudante desaparecido". Ele destacou que uma equipe forense ainda tentava confirmar a identidade.

O porta-voz não deu detalhes, nem quis dizer se havia algum sinal de crime violento. A polícia conduz uma operação ampla de busca por Sofer, um estudante ultraortodoxo de Yeshiva - escola religiosa judaica. Os parentes do seminarista viajaram a Israel para ajudar com a busca. Fonte: Associated Press.