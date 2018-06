Israel acusa Irã de disparar mísseis contra exército no Golan

JERUSALÉM - Forças militares na Síria dispararam ao menos 20 foguetes contra postos do Exército de Israel nas colinas de Golan nesta quarta-feira, 9. O exército israelense está atribuindo o ataque a integrantes das Forças Quds, a elite da Guarda Revolucionária do Irã. Ninguém ficou ferido no ataque. Vários foguetes foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis de Israel, conhecido como Iron Dome.

Os militares de Israel afirmam que as avaliações de inteligência do país previam que depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que estava se retirando do acordo nuclear com o país, Israel provavelmente seria alvo de foguetes e o Irã tentaria retaliar.

Teerã emitiu diversas ameaças no mês passado, em resposta a uma série de ataques da força aérea israelense ao território sírio. O último ataque, realizado em 9 de maio, deixou ao menos sete iranianos na base da força aérea síria T4. Forças iranianas operam em território sírio, e o Irã é um dos principais apoiadores do regime de Bashar Assad.

Desde o mês passado as tensões entre Irã e Israel vem aumentando ao longo da fronteira israelense com a Síria, e o exército aumentou as medidas de segurança na região, instalando mais baterias antiaéreas.

Depois que o ataque foi relatado na noite de quarta-feira, o porta-voz das Forças Armadas de Israel, Ronen Manelis, disse a repórteres que o ataque foi realizado por membros das forças Quds que operam na Síria. Ontem, o exército instruiu moradores da região a procurar os abrigos anti aéreos do Exército caso a situação se agrave.

Esta é a primeira vez que Israel acusa diretamente o Irã de atirar em território israelense. Durante a Guerra Civil Síria, diversos foguetes e disparos atingiram o Golã; geralmente organizações locais no sul da Síria afiliadas ao Irã, ao Hezbollah e ao regime de Assad são responsabilizadas pelos ataques.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou na quarta-feira que Israel atacou alvos dos militares sírios nos arredores de Quneitra, nas colinas de Golan.

Pouco tempo depois, soaram alertas de sirenes em comunidades no norte e no centro das colinas de Golan, no norte de Israel. O Conselho Regional de Golan divulgou uma declaração dizendo que várias cidades da região foram alvo de foguetes e que os moradores dessas cidades devem permanecer em abrigos até que sejam notificados.

Este ataque vem na esteira de um relatório sírio acusando Israel de realizar um ataque a uma base militar ao sul de Damasco, que foi usado pelas forças iranianas. Segundo relatos, caças israelenses entraram no espaço aéreo sírio e atingiram mísseis iranianos contra Israel./AP, AFP e REUTERS