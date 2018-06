Israel adia pacto para Irã desacelerar plano atômico

À noite, o presidente norte-americano, Barack Obama, tentou acalmar o premiê Binyamin Netanyahu, com garantias de segurança. Outras concessões estudadas pelas potências ocidentais são a liberação de US$ 3 bilhões em ativos iranianos bloqueados e a suspensão de embargos contra bancos do Irã.

A perspectiva de um acordo nuclear com o Irã levou os chefes da diplomacia mundial às pressas à Genebra, num sinal de que um entendimento estaria próximo. Além da pressão de Israel, a desconfiança de congressistas americanos forçou a Casa Branca a exigir novos compromissos e esclarecimentos por parte de Teerã e adiou um acerto para este sábado (9). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.