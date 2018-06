Israel: Aeroporto passa 2 horas fechado preventivamente

Na tarde de hoje, o exército de Israel instruiu as autoridades aeroportuárias a cancelarem todos os pousos decolagens "até segunda ordem". Lerner disse que o motivo da medida foi a preocupação com questões de segurança, mas não entrou em detalhes.

Eilat é uma estância litorânea bastante procurada por turistas em Israel.

No vizinho Egito, uma fonte no setor de segurança disse que foram recebidas informações de que grupos extremistas pretendias disparar mísseis em direção a Israel. Outro alvo potencial seria o Canal de Suez.

As forças de segurança do Egito têm reprimido nas últimas semanas a crescente atividade de milícias na região do Sinai. Fonte: Associated Press.