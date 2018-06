Israel afirma ter evitado ataque à embaixada dos EUA

Ainda segundo a agência, os palestinos planejavam atacar uma conferência em Jerusalém com armas de fogo e, em seguida, matar as equipes de resgate com um caminhão bomba. A Al-Qaeda também teria planejado enviar militantes estrangeiros para atacar a embaixada norte-americana em Israel no mesmo dia, utilizando explosivos fornecidos pelos palestinos.

Cinco homens cujas identidades e nacionalidades não foram divulgadas tentaram embarcar para Israel com passaportes russos falsos. A agência de segurança não deixou claro onde os suspeitos se encontram. Segundo analistas, essa é a primeira vez que se tem notícia que a Al-Qaeda esteve diretamente envolvida no planejamento de um ataque em Israel. Fonte: Associated Press.