Israel alerta ONU para entrada de 3 tanques sírios Três tanques sírios entraram em uma área desmilitarizada em Golan Heights, levando Israel a reclamar com forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou um porta-voz do Exército. A incursão seria a primeira violação em 40 anos e eleva as preocupações de que a violência da guerra civil da Síria poderia esquentar na tranquila fronteira.