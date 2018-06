Israel anuncia compra de 14 jatos de guerra por US$ 3 bi Israel disse neste domingo que vai comprar 14 aeronaves de guerra da próxima geração do F-35 por aproximadamente US$ 3 bilhões. As novas aquisições se somarão à tropa de 19 jatos fabricados nos Estados Unidos comprados em 2010, disse o Ministério da Defesa.