Israel aprova construção de 90 casas na Cisjordânia O governo de Israel autorizou a construção de 90 casas na colônia judia de Beit El, no território palestino de Ramallah, na Cisjordânia, num movimento que deve aumentar a tensão na região antes da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A visita será a primeira de Obama ao país e deve ocorrer no fim de março.