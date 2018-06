Israel ataca Faixa de Gaza após foguetes atingirem país

Fontes médicas e de segurança palestinas disseram que cinco locais no norte e no sul da Faixa de Gaza foram atingidos, incluindo campos de treinamento para soldados do Jihad e Ezzedine al-Qassam, braço militar do Hamas. Os palestinos disseram que não houve feridos nos ataques.

O Exército israelense informou em comunicado que respondeu aos "ataques de foguetes em curso a partir de Gaza", que tinham como alvo quatro "locais terroristas" no norte de Gaza e um quinto, no sul do território costeiro.

Na noite de sábado para domingo, um foguete disparado a partir de Gaza e atingiu uma área aberta no sul de Israel, sem causar danos ou ferimentos, informou o exército e a polícia.

Segundo dados do exército israelense, desde o início de março, 82 projéteis disparados de Gaza atingiu o Estado judeu.

Na quinta-feira, quatro foguetes disparados a partir do enclave palestino se chocaram contra o Estado judeu, pouco depois de Israel anunciar que tinha cancelado a libertação de 26 prisioneiros palestinos. Fonte: Dow Jones NewswiresG