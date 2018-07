As incursões israelenses ocorreram na cidade de Rafah, em resposta à queda de um foguete em Israel na sexta-feira, que não deixou vítimas. O Hamas e os israelenses culpam um ao outro pelo reinício da violência após a troca, no dia 18, do sargento israelense Gilad Shalit por 477 presos palestinos - outros 550 devem ser soltos até dezembro. / AP