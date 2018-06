Israel atira em libaneses após morte de soldado

Os tiros levantam a possibilidade de novos confrontos na área, que permanece sem grandes incidentes desde a guerra no verão de 2006, embora autoridades de defesa israelenses tenham afirmado que Israel não tem interesse em elevar a escalada de violência.

As relações entre o Líbano e Israel são tão tensas que qualquer incidente pode levar a confrontos maiores. Os dois países estão oficialmente em guerra desde a criação de Israel em 1948. Os dois países proibiram seus cidadãos de ultrapassarem as fronteiras e não existe relações comerciais diretas entre Líbano e Israel.

No incidente no final do domingo, o soldado israelense Shlomi Cohem, de 31 anos, foi morto por um atirador libanês próximo à cidade de Rosh Hanikra, informaram militares israelenses.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano confirmou a informação com o exército libanês, mas não ficou claro porque o atirador abriu fogo contra o soldado israelense. No passado, militares libaneses justificavam este tipo de ação dizendo que os soldados israelenses tentaram infiltrar no país. Fonte: Associated Press.