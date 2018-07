Israel aumenta idade penal de palestinos O comando militar israelense assinou uma ordem aumentando a idade pela qual o sistema militar de Justiça do país classifica menores palestinos - de 16 anos para 18 anos. De acordo com o jornal Jerusalem Post, a mudança igualou a idade do sistema militar à idade prevista nas cortes civis de Israel. Entre as outras modificações incluídas na ordem está a obrigação de notificar os pais de um menor quando ele é detido.