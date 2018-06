Israel bloqueia rodovias para retirar tendas palestinas

O gabinete de Netanyahu disse neste sábado que o Estado apresentou uma petição na Suprema Corte para revogar uma determinação anterior que bloqueia a retirada dos palestinos. Enquanto isso, o primeiro-ministro pediu que a área fosse declarada uma zona militar fechada e interditou o acesso.

Os ativistas palestinos montaram tendas na área conhecida como E-1 na sexta-feira, afirmando que eles queriam "estabelecer evidências no terreno" para impedir a construção do assentamento.

Críticos dizem que E-1 seria um grande golpe para as esperanças de um Estado palestino porque bloqueiam o leste de Jerusalém do interior da Cisjordânia. A Palestina quer essas áreas, juntamente com Gaza, para um futuro Estado. As informações são da Associated Press.